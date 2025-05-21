21.05.2025
Смотреть онлайн Фордж - КФ Монреаль 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. Премьер лига по футболу: Фордж — КФ Монреаль, 3 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tim Hortons Field.
МСК, 3 тур, Стадион: Tim Hortons Field
Канада. Премьер лига по футболу
Фордж
78'
Завершен
1 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
4'
Фордж - Угловой
7'
Фордж - Угловой
9'
КФ Монреаль - Угловой
15'
Фордж - Угловой
28'
Фордж - Угловой
35'
КФ Монреаль - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
60'
Фордж - Угловой
78'
Фордж - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Фордж — КФ Монреаль
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
54
42
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу