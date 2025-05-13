Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Gregory Gamal - Andrew Hayduke II 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Gregory GamalAndrew Hayduke II . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach
Gregory Gamal
Завершен
(2:6, 7:6, 5:7)
1 : 2
13 мая 2025
Andrew Hayduke II
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Gregory Gamal - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Gregory Gamal - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Gregory Gamal - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Gregory Gamal - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Andrew Hayduke II - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Andrew Hayduke II - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
68%
60%
Реализация брейк - пойнтов
18%
55%
Комментарии к матчу
