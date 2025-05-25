Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Маринерос де Пуэрто Плата

Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Маринерос де Пуэрто Плата, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Маринерос де Пуэрто Плата, в том матче победу одержали гостьи.