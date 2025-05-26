Превью матча Метрос де Сантьяго — Солес Де Санто Доминго Эсте

Команда Метрос де Сантьяго в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Солес Де Санто Доминго Эсте, в том матче победу одержали хозяева.