16.05.2025
Смотреть онлайн Рио-Гранде Воллей - Техас А-и-М Корпус Кристи 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — NCAA Baseball: Рио-Гранде Воллей — Техас А-и-М Корпус Кристи . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
NCAA Baseball
Завершен
11 : 8
16 мая 2025
Превью матча Рио-Гранде Воллей — Техас А-и-М Корпус Кристи
История последних встреч
Рио-Гранде Воллей
Техас А-и-М Корпус Кристи
1 победа
0 побед
100%
0%
17.05.2025
Рио-Гранде Воллей
10:4
Техас А-и-М Корпус Кристи
Комментарии к матчу