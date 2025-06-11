Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Мексика - Турция 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: МексикаТурция . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Moeth Gaymes.

МСК
Международный матч
Мексика
Орбелин Пинеда 45'
Завершен
1 : 0
11 июня 2025
Турция
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Орбелин Пинеда icon
45'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Турция - Угловой
6'
Угловой
Турция - Угловой
12'
Угловой
Турция - Угловой
12'
Угловой
Турция - Угловой
23'
Угловой
Турция - Угловой
28'
Угловой
Турция - Угловой
28'
Угловой
Турция - Угловой
45'
Орбелин Пинеда - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
47'
Угловой
Турция - Угловой
67'
Угловой
Турция - Угловой
81'
Угловой
Турция - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1

Превью матча Мексика — Турция

Мексика Мексика
15
Мексика
Israel Reyes
1
Мексика
Angel Malagon
3
Мексика
Сесар Монтес
4
Мексика
Эдсон Альварес
10
Мексика
Алексис Вега
23
Мексика
Хесус Гальярдо
2
Мексика
Хорхе Санчес
17
Мексика
Орбелин Пинеда
14
Мексика
Marcel Ruiz
16
Колумбия
Julian Quinones
18
Мексика
Ангел Сепулведа
Тренер
Мексика
Хавьер Агуирре
Турция Турция
26
Турция
Yasin Ozcan
3
Турция
Мерих Демираль
18
Турция
Мерт Мюлдюр
17
Турция
Ирфан Кан Кахвеци
22
Турция
Каан Айхан
10
Турция
Guler Arda
4
Турция
Чаглар Сеюнджю
12
Турция
Берке Озер
7
Турция
Muhammed Kerem Akturkoglu
11
Турция
Kenan Yildiz
16
Турция
Ismail Yuksek
Тренер
Италия
Винченцо Монтелла

Статистика матча

Владение мячом
Мексика Мексика
42%
Турция Турция
58%
Атаки
64
95
Угловые
0
10
Удары мимо ворот
3
16
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Moeth Gaymes ().

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Moeth Gaymes назначал пенальти

Комментарии к матчу
