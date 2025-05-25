25.05.2025
Смотреть онлайн Университет Сукре - КАН Оруро 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Университет Сукре — КАН Оруро . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
100 : 91
25 мая 2025
Превью матча Университет Сукре — КАН Оруро
История последних встреч
Университет Сукре
КАН Оруро
1 победа
0 побед
100%
0%
05.07.2025
КАН Оруро
93:104
Университет Сукре
Комментарии к матчу