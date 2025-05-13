Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн ФК Ханой II - Bac Ninh 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамВьетнам - Дивизион 2: ФК Ханой IIBac Ninh . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
Вьетнам - Дивизион 2
ФК Ханой II
Завершен
0 : 2
13 мая 2025
Bac Ninh
37'
64'
Смотреть онлайн
Bac Ninh icon
37'
Счет после первого тайма 0:1
Bac Ninh icon
64'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
ФК Ханой II - Угловой
37'
Bac Ninh - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
ФК Ханой II - Угловой
64'
Bac Ninh - 2-ой Гол
80'
Угловой
Bac Ninh - Угловой
81'
Угловой
Bac Ninh - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча ФК Ханой II — Bac Ninh

История последних встреч

ФК Ханой II
ФК Ханой II
Bac Ninh
ФК Ханой II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Bac Ninh
Bac Ninh
3:1
ФК Ханой II
ФК Ханой II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Ханой II ФК Ханой II
43%
Bac Ninh Bac Ninh
57%
Атаки
99
117
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
2
12
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
