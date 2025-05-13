13.05.2025
Смотреть онлайн ФК Ханой II - Bac Ninh 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Вьетнам - Дивизион 2: ФК Ханой II — Bac Ninh . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Вьетнам - Дивизион 2
Завершен
0 : 2
13 мая 2025
Bac Ninh
37'
64'
Текстовая трансляция
15'
ФК Ханой II - Угловой
37'
Bac Ninh - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
52'
ФК Ханой II - Угловой
64'
Bac Ninh - 2-ой Гол
80'
Bac Ninh - Угловой
81'
Bac Ninh - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча ФК Ханой II — Bac Ninh
История последних встреч
ФК Ханой II
Bac Ninh
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Bac Ninh
3:1
ФК Ханой II
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
99
117
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
2
12
Удары в створ ворот
2
4
