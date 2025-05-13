13.05.2025
Смотреть онлайн Даклак - Унив. Ван Хиен 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Вьетнам - Дивизион 2: Даклак — Унив. Ван Хиен . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Вьетнам - Дивизион 2
Завершен
0 : 0
13 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
21'
Унив. Ван Хиен - Угловой
24'
Даклак - Угловой
28'
Унив. Ван Хиен - Угловой
36'
Унив. Ван Хиен - Угловой
49'
Даклак - Угловой
50'
Унив. Ван Хиен - Угловой
51'
Унив. Ван Хиен - Угловой
74'
Даклак - Угловой
78'
Даклак - Угловой
78'
Даклак - Угловой
86'
Даклак - Угловой
90+5'
Унив. Ван Хиен - Угловой
Превью матча Даклак — Унив. Ван Хиен
Статистика матча
Владение мячом
44%
56%
Атаки
70
70
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
4
2
