13.05.2025
Смотреть онлайн Ламдонг - Гиа Динх 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Вьетнам - Дивизион 2: Ламдонг — Гиа Динх . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
7'
Ламдонг - Угловой
21'
Гиа Динх - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,0
56'
Ламдонг - 1-ый Гол
78'
Гиа Динх - Угловой
78'
Гиа Динх - 2-ой Гол
87'
Ламдонг - Угловой
89'
Гиа Динх - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,0
Превью матча Ламдонг — Гиа Динх
История последних встреч
Ламдонг
Гиа Динх
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Гиа Динх
2:0
Ламдонг
Статистика матча
Комментарии к матчу