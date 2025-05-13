13.05.2025
Смотреть онлайн Дананг II - Виньлонг 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Вьетнам - Дивизион 2: Дананг II — Виньлонг . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
2'
Дананг II - Угловой
5'
Дананг II - Угловой
34'
Дананг II - Угловой
41'
Дананг II - Угловой
44'
Дананг II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Дананг II - Угловой
82'
Дананг II - Угловой
84'
Дананг II - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Дананг II — Виньлонг
Статистика матча
Комментарии к матчу