28.05.2025

Смотреть онлайн Индепенденциа - Туна Лусо 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: ИндепенденциаТуна Лусо, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena da Floresta.

МСК, 6 тур, Стадион: Arena da Floresta
Футбол. Бразилия - Серия D
Индепенденциа
Завершен
0 : 0
28 мая 2025
Туна Лусо
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,1
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
36'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
40'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
58'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
65'
Угловой
Индепенденциа - Угловой
70'
Угловой
Индепенденциа - Угловой
72'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
76'
Угловой
Индепенденциа - Угловой
79'
Угловой
Индепенденциа - Угловой
90+2'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,1

Превью матча Индепенденциа — Туна Лусо

Команда Индепенденциа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Туна Лусо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Индепенденциа
Индепенденциа
Туна Лусо
Индепенденциа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Туна Лусо
Туна Лусо
3:0
Индепенденциа
Индепенденциа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепенденциа Индепенденциа
45%
Туна Лусо Туна Лусо
55%
Атаки
82
78
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу
