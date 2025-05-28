Превью матча Индепенденциа — Туна Лусо

Команда Индепенденциа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Туна Лусо, в том матче победу одержали хозяева.