Смотреть онлайн Индепенденциа - Туна Лусо 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Индепенденциа — Туна Лусо, 6 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena da Floresta.
Превью матча Индепенденциа — Туна Лусо
Команда Индепенденциа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Туна Лусо, в том матче победу одержали хозяева.