13.05.2025
Смотреть онлайн Три Брата Раффлезия - Celebest FC Palu 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia Liga 4: Три Брата Раффлезия — Celebest FC Palu . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Indonesia Liga 4
Три Брата Раффлезия
39'
90'
Завершен
2 : 1
13 мая 2025
Celebest FC Palu
87'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Celebest FC Palu
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
8'
Три Брата Раффлезия - Угловой
15'
Три Брата Раффлезия - Угловой
15'
Три Брата Раффлезия - Угловой
39'
Три Брата Раффлезия - 1-ый Гол
44'
Три Брата Раффлезия - Угловой
45+2'
Три Брата Раффлезия - Угловой
65'
Celebest FC Palu - Угловой
72'
Celebest FC Palu - Угловой
85'
Celebest FC Palu - Угловой
87'
Celebest FC Palu - 2-ой Гол
90'
Три Брата Раффлезия - 3-ий Гол
Превью матча Три Брата Раффлезия — Celebest FC Palu
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
79
86
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу