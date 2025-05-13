Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Три Брата Раффлезия - Celebest FC Palu 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia Liga 4: Три Брата РаффлезияCelebest FC Palu . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Indonesia Liga 4
Три Брата Раффлезия
39'
90'
Завершен
2 : 1
13 мая 2025
Celebest FC Palu
87'
Три Брата Раффлезия icon
39'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Celebest FC Palu icon
87'
Три Брата Раффлезия icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Три Брата Раффлезия - Угловой
15'
Угловой
Три Брата Раффлезия - Угловой
15'
Угловой
Три Брата Раффлезия - Угловой
39'
Три Брата Раффлезия - 1-ый Гол
44'
Угловой
Три Брата Раффлезия - Угловой
45+2'
Угловой
Три Брата Раффлезия - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
65'
Угловой
Celebest FC Palu - Угловой
72'
Угловой
Celebest FC Palu - Угловой
85'
Угловой
Celebest FC Palu - Угловой
87'
Celebest FC Palu - 2-ой Гол
90'
Три Брата Раффлезия - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Три Брата Раффлезия — Celebest FC Palu

Статистика матча

Владение мячом
Три Брата Раффлезия Три Брата Раффлезия
53%
Celebest FC Palu Celebest FC Palu
47%
Атаки
79
86
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу
