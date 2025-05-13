13.05.2025
Смотреть онлайн Персикоба Бату - Персема 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia Liga 4: Персикоба Бату — Персема . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Indonesia Liga 4
Персикоба Бату
5'
53'
Завершен
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
4'
Персикоба Бату - Угловой
5'
Персикоба Бату - 1-ый Гол
17'
Персема - Угловой
18'
Персема - Угловой
19'
Персема - Угловой
45+3'
Персикоба Бату - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Персикоба Бату - Угловой
48'
Персема - Угловой
53'
Персикоба Бату - 2-ой Гол
75'
Персема - Угловой
77'
Персема - Угловой
82'
Персема - Угловой
86'
Персема - Угловой
89'
Персикоба Бату - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Персикоба Бату — Персема
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
50
50
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу