13.05.2025
Смотреть онлайн Hans Women FC - Rangers SC Women 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Delhi League Women: Hans Women FC — Rangers SC Women . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
India Delhi League Women
Hans Women FC
24'
Завершен
1 : 2
13 мая 2025
Rangers SC Women
29'
60'
Hans Women FC
24'
Rangers SC Women
29'
Счет после первого тайма 1:1
Rangers SC Women
60'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
24'
Hans Women FC - 1-ый Гол
29'
Rangers SC Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
Rangers SC Women - Угловой
60'
Rangers SC Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Hans Women FC — Rangers SC Women
Статистика матча
Атаки
121
147
Угловые
0
1
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу