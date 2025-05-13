13.05.2025
Смотреть онлайн Ipswich FC U23 - Саутсайд Иглс U23 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Ipswich FC U23 — Саутсайд Иглс U23 . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL U23
Ipswich FC U23
28'
34'
90+5'
Завершен
3 : 2
13 мая 2025
Саутсайд Иглс U23
65'
69'
Ipswich FC U23
28'
Ipswich FC U23
34'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,0
Ipswich FC U23
90+5'
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,0
Текстовая трансляция
2'
Ipswich FC U23 - Угловой
3'
Ipswich FC U23 - Угловой
11'
Ipswich FC U23 - Угловой
16'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
21'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
25'
Ipswich FC U23 - Угловой
28'
Ipswich FC U23 - 1-ый Гол
30'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
34'
Ipswich FC U23 - 2-ой Гол
38'
Ipswich FC U23 - Угловой
40'
Ipswich FC U23 - Угловой
44'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
45'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
49'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
50'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
54'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
58'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
64'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
65'
Саутсайд Иглс U23 - 3-ий Гол
69'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
69'
Саутсайд Иглс U23 - 4-ый Гол
89'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
90'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
90'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
90+1'
Саутсайд Иглс U23 - Угловой
90+3'
Ipswich FC U23 - Угловой
90+5'
Ipswich FC U23 - Незабитый пенальти
90+5'
Ipswich FC U23 - 5-ый Гол
Превью матча Ipswich FC U23 — Саутсайд Иглс U23
Статистика матча
Атаки
61
59
Угловые
7
15
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
14
16
Комментарии к матчу