Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Захария Свайда - Alvaro Guillen Meza 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Zagreb: Захария СвайдаAlvaro Guillen Meza, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 1/16 финала
Challenger Zagreb
Захария Свайда
Отменен
(-:-)
- : -
13 мая 2025
Alvaro Guillen Meza
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Игры 1/16 финала
13.05
Хорватия Дужи Айдукович Аргентина Факундо Мена
0
2
2
6
6
7
Завершен
13.05
Словакия Норберт Гомбос Бельгия Киммер Коппержанс
0
2
3
6
3
6
Завершен
13.05
Казахстан Бейбит Жукаев Швейцария Жером Ким
-
-
Отказ
13.05
Хорватия Мили Полжичак Босния и Герцеговина Нерман Фатик
2
1
4
6
6
3
7
6
Завершен
13.05
Болгария Димитр Кузманов Норвегия Виктор Дурасович
2
0
6
4
7
5
Завершен
13.05
Аргентина Марко Трунгеллити Австрия Неил Оберлеитнер
2
1
6
2
2
6
6
4
Завершен
13.05
США Захария Свайда Словакия Милос Кароль
0
2
2
6
3
6
Завершен
13.05
Хорватия Дино Прижмич Босния и Герцеговина Мирза Башич
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
США Захария Свайда Эквадор Alvaro Guillen Meza
-
-
Отменен
13.05
Бельгия Готье Онклин Франция Лука Павлович
1
2
6
1
2
6
4
6
Завершен
13.05
Австрия Юрий Родионов Франция Гарольд Майот
1
2
5
7
7
6
2
6
Завершен
13.05
Нидерланды Макс Хоукес Австрия Филип Мизолич
0
2
1
6
1
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA