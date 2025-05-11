Смотреть онлайн Indian Arrows Women - SESA FA Women 11.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира India Championship Women: Indian Arrows Women — SESA FA Women . Начало встречи 11 мая 2025 запланировано на 17:49 по московскому времени .