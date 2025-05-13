13.05.2025
Смотреть онлайн Kunisports (VII) - Ultimate Mostoles (VII) 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Kings League - 40 mins play: Kunisports (VII) — Ultimate Mostoles (VII), 3 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Spain Kings League - 40 mins play
Завершен
4 : 6
13 мая 2025
Превью матча Kunisports (VII) — Ultimate Mostoles (VII)
Игры 3 тур
Комментарии к матчу