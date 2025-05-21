21.05.2025
Смотреть онлайн Нью Ингленд - Чикаго Файр 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Открытый Кубок США: Нью Ингленд — Чикаго Файр, 4 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Джилетт Стэдиум.
МСК, 4 тур, Стадион: Джилетт Стэдиум
Открытый Кубок США
Нью Ингленд
89'
Завершен
1 : 3
21 мая 2025
Чикаго Файр
38'
Уго Кейперс 69'
Philip Zinckernagel 79'
Чикаго Файр
38'
Счет после первого тайма 0:1
Уго Кейперс
69'
Нью Ингленд
89'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
12'
Нью Ингленд - Угловой
14'
Нью Ингленд - Угловой
23'
Чикаго Файр - Угловой
27'
Нью Ингленд - Угловой
30'
Чикаго Файр - Угловой
38'
Чикаго Файр - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Нью Ингленд - Угловой
69'
Уго Кейперс - 2-ой Гол
78'
Нью Ингленд - Угловой
79'
Philip Zinckernagel - 3-ий Гол
89'
Нью Ингленд - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Нью Ингленд — Чикаго Файр
Нью Ингленд
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
37%
63%
Атаки
82,82,0
88,88,0
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
6,6,0
1,1,0
Удары в створ ворот
5,5,0
4,4,0
