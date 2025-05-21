Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Нью Ингленд - Чикаго Файр 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАОткрытый Кубок США: Нью ИнглендЧикаго Файр, 4 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Джилетт Стэдиум.

МСК, 4 тур, Стадион: Джилетт Стэдиум
Открытый Кубок США
Нью Ингленд
89'
Завершен
1 : 3
21 мая 2025
Чикаго Файр
38'
Уго Кейперс 69'
Philip Zinckernagel 79'
Смотреть онлайн
Чикаго Файр icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
Уго Кейперс icon
69'
Philip Zinckernagel icon
79'
Нью Ингленд icon
89'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
14'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
23'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
27'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
30'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
38'
Чикаго Файр - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
69'
Уго Кейперс - 2-ой Гол
78'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
79'
Philip Zinckernagel - 3-ий Гол
89'
Нью Ингленд - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Нью Ингленд — Чикаго Файр

Нью Ингленд Нью Ингленд
5
США
Keegan Hughes
16
США
Уайатт Омсберг
15
США
Брэндон Бай
38
США
Eric Klein
14
США
Джексон Юеилл
18
Уганда
Allan Oyirwoth
35
США
Cristiano Oliveira
24
США
Алекс Боно
48
Гайана
Liam Butts
88
США
Эндрю Фаррелл
30
США
Damario McIntosh
Тренер
США
Калеб Портер
Чикаго Файр Чикаго Файр
42
Кот-д'Ивуар
Dje D'avilla
38
США
Christopher Cupps
26
Гайана
Omari Glasgow
6
Мали
Ромениг Куаме
23
США
Келлин Акоста
1
США
Chris Brady
19
Франция
Жонатан Бомба
15
США
Эндрю Гутман
9
Бельгия
Уго Кейперс
7
Швейцария
Марен Хайле-Селассие
3
Англия
Джек Эллиот
Тренер
США
Грегг Берхалтер

История последних встреч

Нью Ингленд
Нью Ингленд
Чикаго Файр
Нью Ингленд
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
19.10.2025
Нью Ингленд
Нью Ингленд
2:2
Чикаго Файр
Чикаго Файр
Обзор
07.09.2025
Чикаго Файр
Чикаго Файр
3:2
Нью Ингленд
Нью Ингленд
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нью Ингленд Нью Ингленд
37%
Чикаго Файр Чикаго Файр
63%
Атаки
82,82,0
88,88,0
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
6,6,0
1,1,0
Удары в створ ворот
5,5,0
4,4,0
Игры 4 тур
22.05.2025
Остин
3:1
Хьюстон Динамо
Завершен
22.05.2025
Ди Си Юнайтед
5:4
Шарлотт
Завершен
22.05.2025
Орландо Сити
2:3
Нэшвилл
Завершен
22.05.2025
Миннесота Юнайтед
3:2
Сент-Луис Сити
Завершен
22.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
6:5
Даллас
Завершен
22.05.2025
Филадельфия
4:1
Риверхаундс
Завершен
21.05.2025
Сан-Хосе Эртквейкс
1:0
Тимберс
Завершен
21.05.2025
Нью Ингленд
1:3
Чикаго Файр
Завершен
Комментарии к матчу
