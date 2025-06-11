Смотреть онлайн Новая Зеландия - Украина 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международный матч: Новая Зеландия — Украина . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Carly Shaw-MacLaren.
Превью матча Новая Зеландия — Украина
Команда Новая Зеландия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Carly Shaw-MacLaren (Канада).
За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Carly Shaw-MacLaren назначал пенальти