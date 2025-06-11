Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Новая Зеландия - Украина 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: Новая ЗеландияУкраина . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Carly Shaw-MacLaren.

МСК
Международный матч
Новая Зеландия
59'
Завершен
1 : 2
11 июня 2025
Украина
54'
75'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Украина icon
54'
Новая Зеландия icon
59'
Украина icon
75'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Украина - Угловой
16'
Угловой
Украина - Угловой
41'
Угловой
Украина - Угловой
45+1'
Угловой
Украина - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
54'
Украина - 1-ый Гол
59'
Угловой
Новая Зеландия - Угловой
59'
Новая Зеландия - 2-ой Гол
75'
Украина - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3

Превью матча Новая Зеландия — Украина

Команда Новая Зеландия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Новая Зеландия Новая Зеландия
9
Новая Зеландия
Крис Вуд
23
Новая Зеландия
Райан Томас
2
Новая Зеландия
Тим Пэйн
12
Новая Зеландия
Alex Paulsen
19
Новая Зеландия
Ben Old
8
Новая Зеландия
Marko Stamenic
10
Новая Зеландия
Сарпет Сингх
14
Новая Зеландия
Finn Surman
5
Новая Зеландия
Майкл Боксалл
3
Новая Зеландия
Фрэнсис Де Врис
7
Новая Зеландия
Matthew Garbett
Тренер
Англия
Даррен Базели
Украина Украина
12
Украина
Анатолий Трубин
21
Украина
Александр Караваев
13
Украина
Illia Zabarnyi
4
Украина
Александр Сваток
22
Украина
Mykhavko Taras Vasyliovych
3
Украина
Богдан Михайличенко
14
Украина
Oleh Ocheretko
18
Украина
Yehor Yarmoliuk
8
Украина
Егор Назарина
11
Украина
Алексей Гуцуляк
9
Украина
Роман Яремчук
Тренер
Украина
Сергей Ребров

Статистика матча

Владение мячом
Новая Зеландия Новая Зеландия
13%
Украина Украина
87%
Атаки
67
84
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Carly Shaw-MacLaren (Канада).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Carly Shaw-MacLaren назначал пенальти

