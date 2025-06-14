14.06.2025
Смотреть онлайн Aracatuba - Линенсе 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Паулиста: Aracatuba — Линенсе, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
7'
Линенсе - Угловой
9'
Aracatuba - Угловой
18'
Линенсе - Угловой
37'
Линенсе - Угловой
38'
Линенсе - Угловой
40'
Aracatuba - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Линенсе - Угловой
51'
Линенсе - Угловой
52'
Линенсе - Угловой
57'
Линенсе - Угловой
76'
Aracatuba - 2-ой Гол
86'
Линенсе - Угловой
89'
Линенсе - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Aracatuba — Линенсе
История последних встреч
Aracatuba
Линенсе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.07.2025
Линенсе
2:1
Aracatuba
