14.06.2025

Смотреть онлайн Aracatuba - Линенсе 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Паулиста: AracatubaЛиненсе, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Бразилия - Кубок Паулиста
Aracatuba
40'
76'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Линенсе
89'
Aracatuba icon
40'
Счет после первого тайма 1:0
Aracatuba icon
76'
Линенсе icon
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Линенсе - Угловой
9'
Угловой
Aracatuba - Угловой
18'
Угловой
Линенсе - Угловой
37'
Угловой
Линенсе - Угловой
38'
Угловой
Линенсе - Угловой
40'
Aracatuba - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Линенсе - Угловой
51'
Угловой
Линенсе - Угловой
52'
Угловой
Линенсе - Угловой
57'
Угловой
Линенсе - Угловой
76'
Aracatuba - 2-ой Гол
86'
Угловой
Линенсе - Угловой
89'
Линенсе - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Aracatuba — Линенсе

История последних встреч

Aracatuba
Aracatuba
Линенсе
Aracatuba
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.07.2025
Линенсе
Линенсе
2:1
Aracatuba
Aracatuba
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Aracatuba Aracatuba
36%
Линенсе Линенсе
64%
Атаки
67
99
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
4
12
Удары в створ ворот
4
5
Рейтинг UEFA