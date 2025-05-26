Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Piratas de Bogota — Кариббеан Шторм Исландс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Piratas de Bogota — Кариббеан Шторм Исландс

Команда Piratas de Bogota в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Piratas de Bogota, в том матче победу одержали хозяева.