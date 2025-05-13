Смотреть онлайн SDS FC (VI) - N5 FC (VI) 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Baller League UK - 30 mins play: SDS FC (VI) — N5 FC (VI) . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .