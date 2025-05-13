13.05.2025
Смотреть онлайн SDS FC (VI) - N5 FC (VI) 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Baller League UK - 30 mins play: SDS FC (VI) — N5 FC (VI) . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Baller League UK - 30 mins play
SDS FC (VI)
3'
10'
17'
20'
25'
30'
Завершен
6 : 5
13 мая 2025
N5 FC (VI)
2'
6'
8'
13'
27'
N5 FC (VI)
2'
SDS FC (VI)
3'
N5 FC (VI)
6'
N5 FC (VI)
8'
SDS FC (VI)
10'
N5 FC (VI)
13'
Счет после первого тайма 2:4
SDS FC (VI)
17'
SDS FC (VI)
20'
SDS FC (VI)
25'
N5 FC (VI)
27'
SDS FC (VI)
30'
Текстовая трансляция
2'
N5 FC (VI) - 1-ый Гол
3'
SDS FC (VI) - 2-ой Гол
6'
N5 FC (VI) - 3-ий Гол
8'
N5 FC (VI) - 4-ый Гол
10'
SDS FC (VI) - 5-ый Гол
13'
N5 FC (VI) - 6-ый Гол
15'
SDS FC (VI) - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 2:4
17'
SDS FC (VI) - 7-ый Гол
20'
SDS FC (VI) - 8-ый Гол
25'
SDS FC (VI) - 9-ый Гол
27'
N5 FC (VI) - 10-ый Гол
30'
SDS FC (VI) - 11-ый Гол
