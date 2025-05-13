Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн SDS FC (VI) - N5 FC (VI) 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Baller League UK - 30 mins play: SDS FC (VI)N5 FC (VI) . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Baller League UK - 30 mins play
SDS FC (VI)
3'
10'
17'
20'
25'
30'
Завершен
6 : 5
13 мая 2025
N5 FC (VI)
2'
6'
8'
13'
27'
N5 FC (VI) icon
2'
SDS FC (VI) icon
3'
N5 FC (VI) icon
6'
N5 FC (VI) icon
8'
SDS FC (VI) icon
10'
N5 FC (VI) icon
13'
Счет после первого тайма 2:4
SDS FC (VI) icon
17'
SDS FC (VI) icon
20'
SDS FC (VI) icon
25'
N5 FC (VI) icon
27'
SDS FC (VI) icon
30'
Текстовая трансляция
2'
N5 FC (VI) - 1-ый Гол
3'
SDS FC (VI) - 2-ой Гол
6'
N5 FC (VI) - 3-ий Гол
8'
N5 FC (VI) - 4-ый Гол
10'
SDS FC (VI) - 5-ый Гол
13'
N5 FC (VI) - 6-ый Гол
15'
SDS FC (VI) - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 2:4
17'
SDS FC (VI) - 7-ый Гол
20'
SDS FC (VI) - 8-ый Гол
25'
SDS FC (VI) - 9-ый Гол
27'
N5 FC (VI) - 10-ый Гол
30'
SDS FC (VI) - 11-ый Гол

Превью матча SDS FC (VI) — N5 FC (VI)

Статистика матча

Угловые
0
0
