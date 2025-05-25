Смотреть онлайн Альеман де Концепкион - CD Huachipato 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Альеман де Концепкион — CD Huachipato . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .