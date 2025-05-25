25.05.2025
Смотреть онлайн Альеман де Концепкион - CD Huachipato 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Альеман де Концепкион — CD Huachipato . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
88 : 73
25 мая 2025
Превью матча Альеман де Концепкион — CD Huachipato
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Популярные матчи
Эдмонтон
Флорида
23 Ноября
03:07
Северсталь
Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва
Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо
Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Кремонезе
Рома
23 Ноября
17:00
BetBoom Team
Heroic
23 Ноября
17:00
Барыс
Авангард
23 Ноября
15:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
23 Ноября
14:00
Верона
Парма
23 Ноября
14:30
Осер
Лион
23 Ноября
17:00
Рейтинг