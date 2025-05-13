13.05.2025
Смотреть онлайн Консултантс Моравия - Inter San Carlos 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: Консултантс Моравия — Inter San Carlos, Финал . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jorge Hernan "Cuty" Monge.
МСК, Финал, Стадион: Estadio Jorge Hernan "Cuty" Monge
Коста-Рика - Сегунда
Завершен
1 : 1
13 мая 2025
Inter San Carlos
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
11'
Inter San Carlos - 1-ый Гол
20'
Futbol Consultants Desamparados - Угловой
33'
Futbol Consultants Desamparados - Угловой
46'
Futbol Consultants Desamparados - 2-ой Гол
54'
Futbol Consultants Desamparados - Угловой
66'
Inter San Carlos - Угловой
66'
Inter San Carlos - Угловой
69'
Futbol Consultants Desamparados - Угловой
73'
Inter San Carlos - Угловой
86'
Futbol Consultants Desamparados - Угловой
90+4'
Futbol Consultants Desamparados - Угловой
Превью матча Консултантс Моравия — Inter San Carlos
Статистика матча
Владение мячом
38%
Атаки
136
83
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
2
5
