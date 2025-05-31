Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Депортиво Ибарра - San Antonio FC Cotacachi 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорКубок Эквадора по футболу: Депортиво ИбарраSan Antonio FC Cotacachi, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Кубок Эквадора по футболу
Депортиво Ибарра
Завершен
4 : 5
31 мая 2025
San Antonio FC Cotacachi
Превью матча Депортиво Ибарра — San Antonio FC Cotacachi

Игры 1 тур
14.06.2025
Ольмедо
2:2
Liga de Macas
Завершен
10.06.2025
ЛДУ Портовьехо
1:1
Индепендьенте Джуниорс
Завершен
09.06.2025
CD Cuenca Jrs
-:-
Club Atletico Vinotinto
Отменен
07.06.2025
Banos Ciudad de Fuego
6:5
Huaquillas FC
Завершен
31.05.2025
Депортиво Ибарра
4:5
San Antonio FC Cotacachi
Завершен
