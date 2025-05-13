13.05.2025
Смотреть онлайн Чако Фор Эвер - Дефенсорес 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Чако Фор Эвер — Дефенсорес, 14 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Alberto Garcia.
МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Juan Alberto Garcia
Аргентина - Примера B Насьональ
Чако Фор Эвер
77'
Завершен
1 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
19'
Дефенсорес - Угловой
27'
Чако Фор Эвер - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Дефенсорес - Угловой
55'
Чако Фор Эвер - Угловой
71'
Дефенсорес - Угловой
73'
Чако Фор Эвер - Угловой
75'
Дефенсорес - Угловой
77'
Чако Фор Эвер - 1-ый Гол
90+2'
Дефенсорес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Чако Фор Эвер — Дефенсорес
История последних встреч
Чако Фор Эвер
Дефенсорес
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.09.2025
Дефенсорес
0:0
Чако Фор Эвер
Статистика матча
Атаки
95
102
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
1
0
Комментарии к матчу