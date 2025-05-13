Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Чако Фор Эвер - Дефенсорес 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Чако Фор ЭверДефенсорес, 14 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Alberto Garcia.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Juan Alberto Garcia
Аргентина - Примера B Насьональ
Чако Фор Эвер
77'
Завершен
1 : 0
13 мая 2025
Дефенсорес
Счет после первого тайма 0:0
Чако Фор Эвер icon
77'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
27'
Угловой
Чако Фор Эвер - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
55'
Угловой
Чако Фор Эвер - Угловой
71'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
73'
Угловой
Чако Фор Эвер - Угловой
75'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
77'
Чако Фор Эвер - 1-ый Гол
90+2'
Угловой
Дефенсорес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Чако Фор Эвер — Дефенсорес

История последних встреч

Чако Фор Эвер
Чако Фор Эвер
Дефенсорес
Чако Фор Эвер
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.09.2025
Дефенсорес
Дефенсорес
0:0
Чако Фор Эвер
Чако Фор Эвер
Обзор

Статистика матча

Атаки
95
102
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
1
0
Комментарии к матчу
