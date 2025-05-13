Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Кавальерс ФК - Портмор Юнайтед 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯмайкаПремьер-лига Ямайки, Плей-офф: Кавальерс ФКПортмор Юнайтед, 3 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium East Field.

МСК, 3 тур, Стадион: Stadium East Field
Премьер-лига Ямайки, Плей-офф
Кавальерс ФК
Завершен
1 : 0
13 мая 2025
Портмор Юнайтед
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
9'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
15'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
23'
Портмор Юнайтед - Незабитый пенальти
24'
Угловой
Портмор Юнайтед - Угловой
25'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
28'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
33'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
33'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
45+1'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
50'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
50'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
80'
Угловой
Портмор Юнайтед - Угловой
83'
Угловой
Портмор Юнайтед - Угловой
83'
Угловой
Портмор Юнайтед - Угловой
Превью матча Кавальерс ФК — Портмор Юнайтед

История последних встреч

Кавальерс ФК
Кавальерс ФК
Портмор Юнайтед
Кавальерс ФК
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
13.10.2025
Кавальерс ФК
Кавальерс ФК
2:4
Портмор Юнайтед
Портмор Юнайтед
Обзор
10.05.2025
Портмор Юнайтед
Портмор Юнайтед
1:1
Кавальерс ФК
Кавальерс ФК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кавальерс ФК Кавальерс ФК
48%
Портмор Юнайтед Портмор Юнайтед
52%
Атаки
125
127
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
3
4
Игры 3 тур
13.05.2025
Монтего Бэй Юнайтед
1:1
Тиволи Гарденс
Завершен
13.05.2025
Кавальерс ФК
1:0
Портмор Юнайтед
Завершен
10.05.2025
Портмор Юнайтед
1:1
Кавальерс ФК
Завершен
10.05.2025
Тиволи Гарденс
1:2
Монтего Бэй Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
