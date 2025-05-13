13.05.2025
Смотреть онлайн Кавальерс ФК - Портмор Юнайтед 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ямайка — Премьер-лига Ямайки, Плей-офф: Кавальерс ФК — Портмор Юнайтед, 3 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium East Field.
МСК, 3 тур, Стадион: Stadium East Field
Премьер-лига Ямайки, Плей-офф
Завершен
1 : 0
13 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
8'
Кавальерс ФК - Угловой
9'
Кавальерс ФК - Угловой
15'
Кавальерс ФК - Угловой
23'
Портмор Юнайтед - Незабитый пенальти
24'
Портмор Юнайтед - Угловой
25'
Кавальерс ФК - Угловой
28'
Кавальерс ФК - Угловой
33'
Кавальерс ФК - Угловой
33'
Кавальерс ФК - Угловой
45+1'
Кавальерс ФК - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Кавальерс ФК - Угловой
50'
Кавальерс ФК - Угловой
80'
Портмор Юнайтед - Угловой
83'
Портмор Юнайтед - Угловой
83'
Портмор Юнайтед - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
125
127
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
3
4
