Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Монтего Бэй Юнайтед - Тиволи Гарденс 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯмайкаПремьер-лига Ямайки, Плей-офф: Монтего Бэй ЮнайтедТиволи Гарденс, 3 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Montego Bay Sports Complex.

МСК, 3 тур, Стадион: Montego Bay Sports Complex
Премьер-лига Ямайки, Плей-офф
Монтего Бэй Юнайтед
86'
Завершен
1 : 1
13 мая 2025
Тиволи Гарденс
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,5
Монтего Бэй Юнайтед icon
86'
Тиволи Гарденс icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,5
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
15'
Угловой
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
18'
Угловой
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,5
50'
Угловой
Тиволи Гарденс - Угловой
50'
Угловой
Тиволи Гарденс - Угловой
51'
Угловой
Тиволи Гарденс - Угловой
63'
Угловой
Тиволи Гарденс - Угловой
63'
Угловой
Тиволи Гарденс - Угловой
73'
Монтего Бэй Юнайтед - Незабитый пенальти
86'
Монтего Бэй Юнайтед - 1-ый Гол
88'
Угловой
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
90+4'
Тиволи Гарденс - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,5

Превью матча Монтего Бэй Юнайтед — Тиволи Гарденс

История последних встреч

Монтего Бэй Юнайтед
Монтего Бэй Юнайтед
Тиволи Гарденс
Монтего Бэй Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.09.2025
Монтего Бэй Юнайтед
Монтего Бэй Юнайтед
3:1
Тиволи Гарденс
Тиволи Гарденс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Монтего Бэй Юнайтед Монтего Бэй Юнайтед
55%
Тиволи Гарденс Тиволи Гарденс
45%
Атаки
75
70
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
2
2
Игры 3 тур
13.05.2025
Монтего Бэй Юнайтед
1:1
Тиволи Гарденс
Завершен
13.05.2025
Кавальерс ФК
1:0
Портмор Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
10 Ноября
19:00
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
10 Ноября
20:00
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA