13.05.2025
Смотреть онлайн Монтего Бэй Юнайтед - Тиволи Гарденс 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ямайка — Премьер-лига Ямайки, Плей-офф: Монтего Бэй Юнайтед — Тиволи Гарденс, 3 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Montego Bay Sports Complex.
МСК, 3 тур, Стадион: Montego Bay Sports Complex
Премьер-лига Ямайки, Плей-офф
Завершен
1 : 1
13 мая 2025
Тиволи Гарденс
90+4'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,5
Тиволи Гарденс
90+4'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,5
Текстовая трансляция
3'
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
15'
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
18'
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,5
50'
Тиволи Гарденс - Угловой
50'
Тиволи Гарденс - Угловой
51'
Тиволи Гарденс - Угловой
63'
Тиволи Гарденс - Угловой
63'
Тиволи Гарденс - Угловой
73'
Монтего Бэй Юнайтед - Незабитый пенальти
86'
Монтего Бэй Юнайтед - 1-ый Гол
88'
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
90+4'
Тиволи Гарденс - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,5
Превью матча Монтего Бэй Юнайтед — Тиволи Гарденс
История последних встреч
Монтего Бэй Юнайтед
Тиволи Гарденс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.09.2025
Монтего Бэй Юнайтед
3:1
Тиволи Гарденс
Статистика матча
Владение мячом
45%
Атаки
75
70
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
2
2
Игры 3 тур
Комментарии к матчу