13.05.2025
Смотреть онлайн Клуб Америка (жен) - Пачука (жен) 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Клуб Америка (жен) — Пачука (жен), 1 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека.
МСК, 1 тур, Стадион: Ацтека
Женский чемпионат Мексики по футболу
Клуб Америка (жен)
36'
54'
Завершен
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
15'
Клуб Америка (жен) - Угловой
19'
Клуб Америка (жен) - Угловой
33'
Клуб Америка (жен) - Угловой
35'
Клуб Америка (жен) - Угловой
36'
Клуб Америка (жен) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
54'
Клуб Америка (жен) - 2-ой Гол
64'
Клуб Америка (жен) - Угловой
71'
Клуб Америка (жен) - Угловой
72'
Клуб Америка (жен) - Угловой
73'
Клуб Америка (жен) - Угловой
90+4'
Клуб Америка (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
72
66
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
17
5
Удары в створ ворот
13
3
