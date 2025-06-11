Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Уругвай - Венесуэла 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат Мира (квалификация, Южная Америка): УругвайВенесуэла, 16 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сентенарио. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.

МСК, 16 тур, Стадион: Сентенарио
Чемпионат Мира (квалификация, Южная Америка)
Уругвай
Родриго Агирре 43'
Джорджиан Де Арраскаэта 47'
Завершен
2 : 0
11 июня 2025
Венесуэла
Родриго Агирре icon
43'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Джорджиан Де Арраскаэта icon
47'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Уругвай - Угловой
3'
Угловой
Уругвай - Угловой
8'
Угловой
Уругвай - Угловой
11'
Угловой
Уругвай - Угловой
12'
Угловой
Уругвай - Угловой
19'
Угловой
Уругвай - Угловой
22'
Угловой
Уругвай - Угловой
43'
Угловой
Уругвай - Угловой
43'
Родриго Агирре - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
47'
Джорджиан Де Арраскаэта - 2-ой Гол забит с передачи Родриго Бентанкур
66'
Угловой
Уругвай - Угловой
82'
Угловой
Венесуэла - Угловой
90+3'
Угловой
Уругвай - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3

Превью матча Уругвай — Венесуэла

Уругвай Уругвай
6
Уругвай
Родриго Бентанкур
16
Уругвай
Матиас Оливера
10
Уругвай
Джорджиан Де Арраскаэта
23
Уругвай
Santiago Mele
7
Уругвай
Родриго Агирре
5
Уругвай
Мануэль Угарте
20
Уругвай
Максимиллиано Араухо
4
Уругвай
Рональд Араухо
8
Уругвай
Найтан Нандес
11
Уругвай
Facundo Pellistri
2
Уругвай
Хосе Хименес
Тренер
Аргентина
Марсело Бьелса
Венесуэла Венесуэла
18
Венесуэла
Кристиан Кассерес
15
Венесуэла
Miguel Navarro
2
Венесуэла
Науэль Феррареси
23
Венесуэла
Саломон Рондон
19
Венесуэла
David Emmanuel Martinez Morales
22
Венесуэла
Рафаэль Ромо
13
Венесуэла
Jose Martinez
3
Венесуэла
Вилькер Анхель Ромеро
4
Венесуэла
Jon Mikel Aramburu Mejias
6
Венесуэла
Янгель Эррера
10
Венесуэла
Еферсон Сотельдо
Тренер
Аргентина
Fernando Batista

Статистика матча

Владение мячом
Уругвай Уругвай
59%
Венесуэла Венесуэла
41%
Атаки
136
85
Угловые
10
1
Фолы
15
9
Удары (всего)
8
5
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 75 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 19% (4 из 21 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти

Игры 16 тур
11.06.2025
Перу
0:0
Эквадор
Завершен
11.06.2025
Бразилия
1:0
Парагвай
Завершен
11.06.2025
Аргентина
1:1
Колумбия
Завершен
11.06.2025
Уругвай
2:0
Венесуэла
Завершен
10.06.2025
Боливия
2:0
Чили
Завершен
Комментарии к матчу
