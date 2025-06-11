Смотреть онлайн Аргентина - Колумбия 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат Мира (квалификация, Южная Америка): Аргентина — Колумбия, 16 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Juan Gabriel Benitez.
Превью матча Аргентина — Колумбия
Команда Аргентина в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Juan Gabriel Benitez (Парагвай).
За последние 16 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 10 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 38% (6 из 16 матчей) Juan Gabriel Benitez назначал пенальти