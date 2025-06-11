Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Аргентина - Колумбия 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат Мира (квалификация, Южная Америка): АргентинаКолумбия, 16 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Juan Gabriel Benitez.

МСК, 16 тур, Стадион: Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)
Чемпионат Мира (квалификация, Южная Америка)
Аргентина
Thiago Almada 81'
Завершен
1 : 1
11 июня 2025
Колумбия
Луис Диас 24'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Луис Диас icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
Thiago Almada icon
81'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Колумбия - Угловой
6'
Угловой
Колумбия - Угловой
13'
Угловой
Аргентина - Угловой
22'
Угловой
Аргентина - Угловой
24'
Луис Диас - 1-ый Гол забит с передачи Kevin Castano
39'
Угловой
Аргентина - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Колумбия - Угловой
50'
Угловой
Аргентина - Угловой
56'
Угловой
Колумбия - Угловой
60'
Угловой
Колумбия - Угловой
81'
Thiago Almada - 2-ой Гол забит с передачи Эсекиэль Паласиос
90'
Угловой
Колумбия - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Аргентина — Колумбия

Команда Аргентина в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Аргентина Аргентина
10
Аргентина
Лионель Месси
13
Аргентина
Кристиан Ромеро
16
Аргентина
Науэль Молина
11
Аргентина
Thiago Almada
9
Аргентина
Джулиан Альварез
5
Аргентина
Леандро Пареде
8
Аргентина
Enzo Fernandez
7
Аргентина
Родриго Де Пауль
23
Аргентина
Эмилиано Мартинес
19
Аргентина
Николас Отаменди
4
Аргентина
Факундо Медина
Тренер
Аргентина
Лионель Скалони
Колумбия Колумбия
10
Колумбия
Хамес Родригес
6
Бразилия
Richard
5
Kevin Castano
16
Колумбия
Джефферсон Лерма
7
Колумбия
Луис Диас
17
Колумбия
Jaminton Campaz
3
Колумбия
Джон Лукуми
4
Колумбия
Дейвер Мачадо
23
Колумбия
Давинсон Санчес
21
Колумбия
Daniel Munoz
22
Колумбия
Кевин Майер
Тренер
Аргентина
Nestor Lorenzo

Статистика матча

Владение мячом
Аргентина Аргентина
64%
Колумбия Колумбия
36%
Атаки
118
61
Угловые
4
6
Фолы
16
11
Удары (всего)
6
6
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Gabriel Benitez (Парагвай).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 10 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 38% (6 из 16 матчей) Juan Gabriel Benitez назначал пенальти

Игры 16 тур
11.06.2025
Перу
0:0
Эквадор
Завершен
11.06.2025
Бразилия
1:0
Парагвай
Завершен
11.06.2025
Аргентина
1:1
Колумбия
Завершен
11.06.2025
Уругвай
2:0
Венесуэла
Завершен
10.06.2025
Боливия
2:0
Чили
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Челси Челси
9 Декабря
23:00
Интер Милан Интер Милан
Ливерпуль Ливерпуль
9 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
9 Декабря
23:00
ПСВ ПСВ
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
9 Декабря
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Спортинг Спортинг
9 Декабря
20:45
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
Марсель Марсель
9 Декабря
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
9 Декабря
18:30
Монако Монако
Галатасарай Галатасарай
9 Декабря
23:00
ХК Югра ХК Югра
Дизель Пенза Дизель Пенза
9 Декабря
17:00
Эссят Эссят
Юкурит Юкурит
9 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA