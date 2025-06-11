Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Бразилия - Парагвай 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат Мира (квалификация, Южная Америка): БразилияПарагвай, 16 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Сан-Паулу. Судить этот матч будет Факундо Тельо.

МСК, 16 тур, Стадион: Арена Сан-Паулу
Чемпионат Мира (квалификация, Южная Америка)
Бразилия
Винисиус Жуниор 44'
Завершен
1 : 0
11 июня 2025
Парагвай
Винисиус Жуниор icon
44'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Бразилия - Угловой
19'
Угловой
Бразилия - Угловой
29'
Угловой
Парагвай - Угловой
41'
Угловой
Бразилия - Угловой
44'
Винисиус Жуниор - 1-ый Гол забит с передачи Матеус Кнья
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
53'
Угловой
Бразилия - Угловой
56'
Угловой
Бразилия - Угловой
57'
Угловой
Бразилия - Угловой
57'
Угловой
Бразилия - Угловой
70'
Угловой
Парагвай - Угловой
71'
Угловой
Парагвай - Угловой
80'
Угловой
Бразилия - Угловой
90'
Угловой
Бразилия - Угловой
90+1'
Угловой
Бразилия - Угловой
90+5'
Угловой
Бразилия - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1

Превью матча Бразилия — Парагвай

Бразилия Бразилия
11
Бразилия
Рафинья
10
Бразилия
Винисиус Жуниор
8
Бразилия
Бруно Гимарайнс
21
Бразилия
Матеус Кнья
22
Бразилия
Габриэль Мартинелли
3
Бразилия
Alexsandro Ribeiro
13
Бразилия
Вандерсон
1
Бразилия
Алиссон
6
Бразилия
Алекс Сандро
4
Бразилия
Маркиньос
5
Бразилия
Каземиро
Тренер
Италия
Карло Анчелотти
Парагвай Парагвай
19
Парагвай
Julio Enciso
9
Парагвай
Антонио Санабрия
4
Аргентина
Juan Jose Caceres
8
Парагвай
Diego Gomez
15
Парагвай
Густаво Гомес
12
Парагвай
Роберто Фернандез
6
Парагвай
Жуниор Алонсо
10
Парагвай
Мигель Альмирон
20
Парагвай
Mathias Villasanti
14
Парагвай
Andres Cubas
3
Парагвай
Омар Альдерете
Тренер
Аргентина
Густаво Алфаро

Статистика матча

Владение мячом
Бразилия Бразилия
73%
Парагвай Парагвай
27%
Атаки
133
64
Угловые
11
3
Фолы
9
13
Удары (всего)
10
2
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Факундо Тельо

Главным арбитром назначен Факундо Тельо (Аргентина).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 74 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 20% (3 из 15 матчей) Факундо Тельо назначал пенальти

Игры 16 тур
11.06.2025
Перу
0:0
Эквадор
Завершен
11.06.2025
Бразилия
1:0
Парагвай
Завершен
11.06.2025
Аргентина
1:1
Колумбия
Завершен
11.06.2025
Уругвай
2:0
Венесуэла
Завершен
10.06.2025
Боливия
2:0
Чили
Завершен
Комментарии к матчу
