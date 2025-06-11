Смотреть онлайн Бразилия - Парагвай 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат Мира (квалификация, Южная Америка): Бразилия — Парагвай, 16 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Сан-Паулу. Судить этот матч будет Факундо Тельо.
Превью матча Бразилия — Парагвай
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Факундо Тельо (Аргентина).
За последние 15 матчей судья показал 74 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 20% (3 из 15 матчей) Факундо Тельо назначал пенальти