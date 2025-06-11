Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Перу - Эквадор 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат Мира (квалификация, Южная Америка): ПеруЭквадор, 16 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nacional de Lima. Судить этот матч будет Andres Rojas.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Nacional de Lima
Чемпионат Мира (квалификация, Южная Америка)
Перу
Завершен
0 : 0
11 июня 2025
Эквадор
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
42'
Угловой
Перу - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
78'
Угловой
Перу - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Перу — Эквадор

Перу Перу
9
Перу
Герреро
4
Перу
Маркос Лопес
15
Перу
Renzo Garces
13
Перу
Ренато Тапиа
22
Перу
Кевин Кеведо
7
Перу
Энди Поло
20
Перу
Эдисон Флорес
17
Перу
Луис Адвинкула
18
Перу
Андре Каррильо
5
Перу
Карлос Самбрано
1
Перу
Педро Гальесе
Тренер
Перу
Oscar Ibanez
Эквадор Эквадор
19
Эквадор
Nilson David Angulo Ramirez
4
Эквадор
Joel Ordonez
11
Эквадор
Kevin Rodriguez
15
Эквадор
Pedro Vite
3
Эквадор
Пьеро Инкапье
23
Эквадор
Мойсес Кайседо
21
Эквадор
Alan Franco
6
Эквадор
William Pacho
22
Эквадор
Gonzalo Valle
9
Германия
Джон Йебоа
7
Эквадор
Первис Эступиньян
Тренер
Аргентина
Себастьян Беккачече

Статистика матча

Владение мячом
Перу Перу
52%
Эквадор Эквадор
48%
Атаки
117
75
Угловые
2
0
Фолы
9
12
Удары (всего)
10
7
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Rojas (Колумбия).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 92 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 7% (1 из 15 матчей) Andres Rojas назначал пенальти

Игры 16 тур
11.06.2025
Перу
0:0
Эквадор
Завершен
11.06.2025
Бразилия
1:0
Парагвай
Завершен
11.06.2025
Аргентина
1:1
Колумбия
Завершен
11.06.2025
Уругвай
2:0
Венесуэла
Завершен
10.06.2025
Боливия
2:0
Чили
Завершен
Комментарии к матчу
