Смотреть онлайн Перу - Эквадор 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат Мира (квалификация, Южная Америка): Перу — Эквадор, 16 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nacional de Lima. Судить этот матч будет Andres Rojas.
Превью матча Перу — Эквадор
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Rojas (Колумбия).
За последние 15 матчей судья показал 92 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 7% (1 из 15 матчей) Andres Rojas назначал пенальти