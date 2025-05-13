13.05.2025
Смотреть онлайн Ол Бойз - Майпу 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Ол Бойз — Майпу, 14 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ислас Мальвинас.
МСК, 14 тур, Стадион: Ислас Мальвинас
Аргентина - Примера B Насьональ
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
39'
Майпу - Угловой
43'
Майпу - Угловой
53'
Ол Бойз - Угловой
55'
Ол Бойз - Угловой
73'
Майпу - Угловой
82'
Ол Бойз - Угловой
90+2'
Ол Бойз - Угловой
Превью матча Ол Бойз — Майпу
История последних встреч
Ол Бойз
Майпу
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.09.2025
Майпу
0:0
Ол Бойз
Статистика матча
Атаки
47
39
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
Комментарии к матчу