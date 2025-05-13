Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Барракас Централ 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Ривер ПлейтБарракас Централ, 1/8 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Sebastian Zunino.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Ривер Плейт
Enzo Diaz 12'
Ignacio Fernandez 43'
Маркос Акуна 88'
Завершен
3 : 0
13 мая 2025
Барракас Централ
Enzo Diaz icon
12'
Ignacio Fernandez icon
43'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,1
Маркос Акуна icon
88'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Барракас Централ - Угловой
12'
Enzo Diaz - 1-ый Гол забит с передачи Gonzalo Montiel
18'
Угловой
Барракас Централ - Угловой
43'
Ignacio Fernandez - 2-ой Гол забит с передачи Franco Mastantuono
45+1'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,1
55'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
60'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
75'
Угловой
Барракас Централ - Угловой
83'
Угловой
Барракас Централ - Угловой
88'
Маркос Акуна - 3-ий Гол забит с передачи Giuliano Galoppo
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,1

Превью матча Ривер Плейт — Барракас Централ

Ривер Плейт Ривер Плейт
1
Аргентина
Франко Армани
4
Аргентина
Gonzalo Montiel
28
Аргентина
Lucas Martinez
17
Чили
Пауло Диас
21
Аргентина
Маркос Акуна
24
Аргентина
Энцо Перес
22
Kevin Castano
26
Аргентина
Ignacio Fernandez
30
Аргентина
Franco Mastantuono
11
Аргентина
Факундо Колидио
15
Аргентина
Себастьян Дриусси
Тренер
Аргентина
Марсело Галлардо
Барракас Централ Барракас Централ
28
Аргентина
Marcos Ledesma
33
Аргентина
Facundo Mater
14
Аргентина
Kevin Jappert
32
Аргентина
Фернандо Тобио
15
Уругвай
Yonatthan Rak
6
Аргентина
Rodrigo Insua
8
Аргентина
Siro Rosane
5
Аргентина
Дардо Милоч
23
Ivan Tapia
11
Аргентина
Javier Ruiz
20
Уругвай
Jhonatan Candia
Тренер
Аргентина
Рубен Дарио Инсуа

Статистика матча

Атаки
103
66
Угловые
3
4
Фолы
11
12
Удары (всего)
10
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
10
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sebastian Zunino (Аргентина).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Sebastian Zunino назначал пенальти

Комментарии к матчу
