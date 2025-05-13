Смотреть онлайн Ривер Плейт - Барракас Централ 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Ривер Плейт — Барракас Централ, 1/8 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Sebastian Zunino.
Превью матча Ривер Плейт — Барракас Централ
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sebastian Zunino (Аргентина).
За последние 10 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Sebastian Zunino назначал пенальти