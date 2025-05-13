13.05.2025
Смотреть онлайн Централ Норте Сальта - Сан-Тельмо 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Централ Норте Сальта — Сан-Тельмо, 14 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе adre Ernesto Martearena?.
МСК, 14 тур, Стадион: adre Ernesto Martearena?
Аргентина - Примера B Насьональ
Завершен
1 : 2
13 мая 2025
Сан-Тельмо
50'
90'
Счет после первого тайма 1:0
Сан-Тельмо
50'
Сан-Тельмо
90'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
2'
Централ Норте Сальта - Угловой
14'
Сан-Тельмо - Угловой
23'
Сан-Тельмо - Угловой
27'
Сан-Тельмо - Угловой
32'
Централ Норте Сальта - 1-ый Гол
34'
Сан-Тельмо - Угловой
35'
Сан-Тельмо - Угловой
36'
Централ Норте Сальта - Угловой
41'
Сан-Тельмо - Угловой
42'
Централ Норте Сальта - Угловой
49'
Сан-Тельмо - Угловой
50'
Сан-Тельмо - 2-ой Гол
58'
Централ Норте Сальта - Угловой
67'
Централ Норте Сальта - Угловой
72'
Сан-Тельмо - Угловой
73'
Сан-Тельмо - Угловой
81'
Централ Норте Сальта - Угловой
88'
Сан-Тельмо - Угловой
90'
Сан-Тельмо - 3-ий Гол
90+2'
Централ Норте Сальта - Угловой
Превью матча Централ Норте Сальта — Сан-Тельмо
История последних встреч
Централ Норте Сальта
Сан-Тельмо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Сан-Тельмо
3:1
Централ Норте Сальта
Статистика матча
Владение мячом
52%
Атаки
81
88
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу