13.05.2025

Смотреть онлайн Централ Норте Сальта - Сан-Тельмо 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Централ Норте СальтаСан-Тельмо, 14 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе adre Ernesto Martearena?.

МСК, 14 тур, Стадион: adre Ernesto Martearena?
Аргентина - Примера B Насьональ
Централ Норте Сальта
32'
Завершен
1 : 2
13 мая 2025
Сан-Тельмо
50'
90'
Смотреть онлайн
Централ Норте Сальта icon
32'
Счет после первого тайма 1:0
Сан-Тельмо icon
50'
Сан-Тельмо icon
90'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Централ Норте Сальта - Угловой
14'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
23'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
27'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
32'
Централ Норте Сальта - 1-ый Гол
34'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
35'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
36'
Угловой
Централ Норте Сальта - Угловой
41'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
42'
Угловой
Централ Норте Сальта - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
50'
Сан-Тельмо - 2-ой Гол
58'
Угловой
Централ Норте Сальта - Угловой
67'
Угловой
Централ Норте Сальта - Угловой
72'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
73'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
81'
Угловой
Централ Норте Сальта - Угловой
88'
Угловой
Сан-Тельмо - Угловой
90'
Сан-Тельмо - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Централ Норте Сальта - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3

Превью матча Централ Норте Сальта — Сан-Тельмо

История последних встреч

Централ Норте Сальта
Централ Норте Сальта
Сан-Тельмо
Централ Норте Сальта
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Сан-Тельмо
Сан-Тельмо
3:1
Централ Норте Сальта
Централ Норте Сальта
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Централ Норте Сальта Централ Норте Сальта
48%
Сан-Тельмо Сан-Тельмо
52%
Атаки
81
88
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
