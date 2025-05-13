13.05.2025
Смотреть онлайн Реал Соача Кундинамарка - Атлетико Уила 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Реал Соача Кундинамарка — Атлетико Уила, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, Квалификационный Раунд 2
Колумбия - Примера Б
Реал Соача Кундинамарка
90+2'
Завершен
1 : 0
13 мая 2025
Реал Соача Кундинамарка
90+2'
Текстовая трансляция
37'
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
45+1'
Атлетико Уила - Угловой
47'
Атлетико Уила - Угловой
79'
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
82'
Атлетико Уила - Угловой
86'
Атлетико Уила - Угловой
90+2'
Реал Соача Кундинамарка - 1-ый Гол
Владение мячом
55%
Атаки
86
109
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
1
3
