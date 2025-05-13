Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Реал Соача Кундинамарка - Атлетико Уила 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Реал Соача КундинамаркаАтлетико Уила, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК, Квалификационный Раунд 2
Колумбия - Примера Б
Реал Соача Кундинамарка
90+2'
Завершен
1 : 0
13 мая 2025
Атлетико Уила
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
Реал Соача Кундинамарка icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,4
Текстовая трансляция
37'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
45+1'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
47'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
79'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
82'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
86'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
90+2'
Реал Соача Кундинамарка - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,4

Превью матча Реал Соача Кундинамарка — Атлетико Уила

История последних встреч

Реал Соача Кундинамарка
Реал Соача Кундинамарка
Атлетико Уила
Реал Соача Кундинамарка
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
14.06.2025
Реал Соача Кундинамарка
Реал Соача Кундинамарка
1:2
Атлетико Уила
Атлетико Уила
Обзор
25.05.2025
Атлетико Уила
Атлетико Уила
2:1
Реал Соача Кундинамарка
Реал Соача Кундинамарка
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Соача Кундинамарка Реал Соача Кундинамарка
45%
Атлетико Уила Атлетико Уила
55%
Атаки
86
109
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
1
3
Игры Квалификационный Раунд 2
21.10.2025
Internacional FC de Palmira
1:0
Реал Сан-Андрес
Завершен
21.10.2025
Бока Хуниорс
1:0
Барранкилья
Завершен
20.10.2025
Тигрес
1:1
ФК Богота
Завершен
20.10.2025
Реал Картахена
1:1
Кукута Депортиво
Завершен
20.10.2025
Орсомарсо
2:3
Квиндио
Завершен
19.10.2025
Патриотас
2:1
Жагуарес
Завершен
18.10.2025
Леонес
1:0
Атлетико
Завершен
Комментарии к матчу
