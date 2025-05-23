23.05.2025
Смотреть онлайн Дефенса и Юстиция - Ньюэллс Олд Бойз 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Аргентины по футболу: Дефенса и Юстиция — Ньюэллс Олд Бойз, 5 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Unico de San Nicolas.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Unico de San Nicolas
Кубок Аргентины по футболу
Завершен
0 : 2
23 мая 2025
Ньюэллс Олд Бойз
Luciano Ramon Herrera 39'
Maroni 48'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,4
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,4
Текстовая трансляция
10'
Дефенса и Юстиция - Угловой
14'
Newell's - Угловой
25'
Newell's - Угловой
28'
Newell's - Угловой
31'
Newell's - Угловой
39'
Luciano Ramon Herrera - 1-ый Гол
48'
Maroni - 2-ой Гол
51'
Дефенса и Юстиция - Угловой
58'
Дефенса и Юстиция - Угловой
70'
Дефенса и Юстиция - Угловой
79'
Newell's - Угловой
81'
Newell's - Угловой
88'
Newell's - Угловой
90+5'
Дефенса и Юстиция - Угловой
Превью матча Дефенса и Юстиция — Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Юстиция
История последних встреч
Дефенса и Юстиция
Ньюэллс Олд Бойз
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.08.2025
Дефенса и Юстиция
1:1
Ньюэллс Олд Бойз
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
146
87
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу