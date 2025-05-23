Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Дефенса и Юстиция - Ньюэллс Олд Бойз 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаКубок Аргентины по футболу: Дефенса и ЮстицияНьюэллс Олд Бойз, 5 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Unico de San Nicolas.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Unico de San Nicolas
Кубок Аргентины по футболу
Дефенса и Юстиция
Завершен
0 : 2
23 мая 2025
Ньюэллс Олд Бойз
Luciano Ramon Herrera 39'
Maroni 48'
Смотреть онлайн
Luciano Ramon Herrera icon
39'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,4
Maroni - Newell's icon
48'
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
14'
Угловой
Newell's - Угловой
25'
Угловой
Newell's - Угловой
28'
Угловой
Newell's - Угловой
31'
Угловой
Newell's - Угловой
39'
Luciano Ramon Herrera - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 0,4
48'
Maroni - 2-ой Гол
51'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
58'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
70'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
79'
Угловой
Newell's - Угловой
81'
Угловой
Newell's - Угловой
88'
Угловой
Newell's - Угловой
90+5'
Угловой
Дефенса и Юстиция - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,4

Превью матча Дефенса и Юстиция — Ньюэллс Олд Бойз

Дефенса и Юстиция Дефенса и Юстиция
25
Аргентина
Энрике Бологна
14
Аргентина
Ezequiel Cannavo
6
Уругвай
Lucas Agustin Ferreira Zagas
29
Аргентина
Damian Fernandez
34
Аргентина
Rafael Delgado
5
Аргентина
Kevin Gutierrez
11
Аргентина
Lenny Lobato
24
Уругвай
Juan Gutierrez
21
Аргентина
Matias Miranda
10
Аргентина
Aaron Molinas
7
Аргентина
Abiel Osorio
Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
12
Парагвай
Хуан Эспинола
4
Аргентина
Alejo Montero
97
Парагвай
Сауль Сальседо
15
Аргентина
Виктор Куэста
3
Аргентина
Лука Соса
26
Аргентина
Martin Luciano
13
Аргентина
Facundo Guch
27
Аргентина
Luca Regiardo
17
Аргентина
Valentino Acuna
32
Парагвай
Карлос Гонсалес
21
Аргентина
Luciano Ramon Herrera

История последних встреч

Дефенса и Юстиция
Дефенса и Юстиция
Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Юстиция
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.08.2025
Дефенса и Юстиция
Дефенса и Юстиция
1:1
Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дефенса и Юстиция Дефенса и Юстиция
50%
Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
50%
Атаки
146
87
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
7
5
Игры 5 тур
03.08.2025
Сан Мартин Т
0:3
Ривер Плейт
Завершен
05.07.2025
Сан Лоренцо
0:0
Куилмес
Завершен
04.07.2025
Институто
2:3
Хуракан
Завершен
03.07.2025
Расинг Авелланеда
3:1
San Martin SJ
Завершен
29.06.2025
Химнасия Мендоса
1:2
Индепендьенте
Завершен
28.06.2025
Росарио Централ
0:0
Санта Фе
Завершен
27.06.2025
Тигре
2:0
Банфилд
Завершен
04.06.2025
Сан Лоренцо
-:-
Куилмес
Отложен
04.06.2025
Химнасия Мендоса
-:-
Индепендьенте
Отложен
02.06.2025
Расинг Авелланеда
-:-
Сан Мартин
Отложен
01.06.2025
Эстудиантес
3:5
Альдосиви
Завершен
24.05.2025
Деп. Риестра
6:5
Деп. Арменио
Завершен
23.05.2025
Дефенса и Юстиция
0:2
Ньюэллс Олд Бойз
Завершен
Комментарии к матчу
