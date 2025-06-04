Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Лос-Анджелес Энджелс — Бостон Ред Сокс . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .

Превью матча Лос-Анджелес Энджелс — Бостон Ред Сокс

Команда Лос-Анджелес Энджелс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Бостон Ред Сокс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Лос-Анджелес Энджелс, в том матче победу одержали гостьи.