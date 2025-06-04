Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Милуоки Брюэрс — Цинциннати Редс . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .

Превью матча Милуоки Брюэрс — Цинциннати Редс

Команда Милуоки Брюэрс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Цинциннати Редс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Милуоки Брюэрс, в том матче победу одержали хозяева.