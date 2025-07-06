06.07.2025
Смотреть онлайн Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина - ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - WA Премьер-лига - Женщины: Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина — ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины, 14 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Австралия - WA Премьер-лига - Женщины
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
27'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины - Угловой
27'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины - Угловой
35'
Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина - Угловой
39'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины - Угловой
40'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины - Угловой
53'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины - Угловой
55'
Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина - Угловой
60'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины - Угловой
61'
Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина - Угловой
64'
Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина - Угловой
64'
Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина - Угловой
74'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины - Угловой
88'
Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина - Угловой
Превью матча Мердок Университет Мелвиля ФК Женщина — ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Женщины
Статистика матча
Атаки
63
67
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
7
5
