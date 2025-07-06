06.07.2025
Смотреть онлайн Perth Redstar FC Women - ФК Балкатта - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - WA Премьер-лига - Женщины: Perth Redstar FC Women — ФК Балкатта - Женщины, 14 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Австралия - WA Премьер-лига - Женщины
Завершен
0 : 5
06 июля 2025
ФК Балкатта - Женщины
12'
41'
61'
67'
78'
Текстовая трансляция
3'
ФК Балкатта - Женщины - Угловой
4'
ФК Балкатта - Женщины - Угловой
12'
ФК Балкатта - Женщины - 1-ый Гол
41'
ФК Балкатта - Женщины - 2-ой Гол
45'
ФК Балкатта - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
48'
Perth Redstar FC Women - Угловой
61'
ФК Балкатта - Женщины - Угловой
61'
ФК Балкатта - Женщины - 3-ий Гол
65'
Perth Redstar FC Women - Угловой
67'
ФК Балкатта - Женщины - 4-ый Гол
78'
ФК Балкатта - Женщины - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5
Превью матча Perth Redstar FC Women — ФК Балкатта - Женщины
История последних встреч
Perth Redstar FC Women
ФК Балкатта - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.08.2025
ФК Балкатта - Женщины
2:1
Perth Redstar FC Women
Статистика матча
Атаки
85
71
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
5
10
