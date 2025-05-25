Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Клуб Олимпия - Колониас Голд 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Клуб ОлимпияКолониас Голд . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Клуб Олимпия
Завершен
90 : 81
25 мая 2025
Колониас Голд
Смотреть онлайн
Превью матча Клуб Олимпия — Колониас Голд

Команда Клуб Олимпия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Колониас Голд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Колониас Голд, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Колониас Голд
Клуб Олимпия
3 побед
1 победа
75%
25%
24.10.2025
Колониас Голд
Колониас Голд
87:81
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
07.09.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
104:100
Колониас Голд
Колониас Голд
Обзор
01.07.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
67:58
Колониас Голд
Колониас Голд
Обзор
20.06.2025
Колониас Голд
Колониас Голд
67:84
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор
Комментарии к матчу
