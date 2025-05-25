Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу : Клуб Олимпия — Колониас Голд . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Клуб Олимпия — Колониас Голд

Команда Клуб Олимпия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Колониас Голд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Колониас Голд, в том матче победу одержали хозяева.