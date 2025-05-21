21.05.2025
Смотреть онлайн Рубио - Фернандо Мора 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Рубио — Фернандо Мора, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Don Eduardo Acosta Caballero.
МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Don Eduardo Acosta Caballero
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Рубио
17'
Завершен
1 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
5'
Рубио - Угловой
17'
Рубио - Угловой
17'
Рубио - 1-ый Гол
23'
Рубио - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Фернандо Мора - Угловой
51'
Рубио - Угловой
52'
Фернандо Мора - Угловой
75'
Фернандо Мора - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Рубио — Фернандо Мора
История последних встреч
Рубио
Фернандо Мора
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Фернандо Мора
0:1
Рубио
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
111
123
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
5
1
