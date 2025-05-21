Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Рубио - Фернандо Мора 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: РубиоФернандо Мора, 9 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Don Eduardo Acosta Caballero.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Don Eduardo Acosta Caballero
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Рубио
17'
Завершен
1 : 0
21 мая 2025
Фернандо Мора
Смотреть онлайн
Рубио icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Рубио - Угловой
17'
Угловой
Рубио - Угловой
17'
Рубио - 1-ый Гол
23'
Угловой
Рубио - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
51'
Угловой
Рубио - Угловой
52'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
75'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Рубио — Фернандо Мора

История последних встреч

Рубио
Рубио
Фернандо Мора
Рубио
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Фернандо Мора
Фернандо Мора
0:1
Рубио
Рубио
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Рубио Рубио
47%
Фернандо Мора Фернандо Мора
53%
Атаки
111
123
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
