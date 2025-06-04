Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Колорадо Рокиз — Майами Марлинс . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Колорадо Рокиз — Майами Марлинс

Команда Колорадо Рокиз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Майами Марлинс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Колорадо Рокиз, в том матче победу одержали хозяева.