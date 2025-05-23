23.05.2025
Смотреть онлайн Караборо - Депортиво Тачира 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Караборо — Депортиво Тачира, 4 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Misael Delgado.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Misael Delgado
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Караборо
17'
90+1'
Завершен
2 : 4
23 мая 2025
Депортиво Тачира
13'
32'
67'
86'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
13'
Депортиво Тачира - 1-ый Гол
17'
Караборо - 2-ой Гол
30'
Караборо - Угловой
32'
Депортиво Тачира - 3-ий Гол
38'
Караборо - Угловой
44'
Караборо - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
52'
Депортиво Тачира - Угловой
56'
Депортиво Тачира - Угловой
67'
Депортиво Тачира - 4-ый Гол
81'
Караборо - Угловой
82'
Караборо - Угловой
86'
Депортиво Тачира - 5-ый Гол
88'
Караборо - Угловой
88'
Караборо - Угловой
90+1'
Караборо - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4
Превью матча Караборо — Депортиво Тачира
Караборо
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
90
101
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
10
7
