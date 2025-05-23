Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Караборо - Депортиво Тачира 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: КарабороДепортиво Тачира, 4 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Misael Delgado.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Misael Delgado
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Караборо
17'
90+1'
Завершен
2 : 4
23 мая 2025
Депортиво Тачира
13'
32'
67'
86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Депортиво Тачира icon
13'
Караборо icon
17'
Депортиво Тачира icon
32'
Счет после первого тайма 1:2
Депортиво Тачира icon
67'
Депортиво Тачира icon
86'
Караборо icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
13'
Депортиво Тачира - 1-ый Гол
17'
Караборо - 2-ой Гол
30'
Угловой
Караборо - Угловой
32'
Депортиво Тачира - 3-ий Гол
38'
Угловой
Караборо - Угловой
44'
Угловой
Караборо - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
52'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
56'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
67'
Депортиво Тачира - 4-ый Гол
81'
Угловой
Караборо - Угловой
82'
Угловой
Караборо - Угловой
86'
Депортиво Тачира - 5-ый Гол
88'
Угловой
Караборо - Угловой
88'
Угловой
Караборо - Угловой
90+1'
Караборо - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4

Превью матча Караборо — Депортиво Тачира

Караборо Караборо
22
Аргентина
Lucas Bruera
2
Венесуэла
Marcel Guaramato
4
Венесуэла
Leonardo Aponte
27
Уругвай
Norman Rodriguez
13
Венесуэла
Miguel Pernia
5
Венесуэла
Gustavo Gonzalez
26
Аргентина
Matias Nuñez
8
Венесуэла
Juan Perez
18
Венесуэла
Carlos Ramos
14
Колумбия
Jhosuan Javier Berrios Mora
11
Колумбия
Cristian Canozales
Депортиво Тачира Депортиво Тачира
50
Венесуэла
Jesus David Camargo Villafane
18
Венесуэла
Роберто Росалес
4
Венесуэла
Jesus Quintero
32
Венесуэла
Juan David Sanchez Contreras
3
Аргентина
Лукас Асеведо
20
Венесуэла
Carlos Calzadilla
8
Венесуэла
Daniel Saggiomo
24
Аргентина
Juan Manuel Requena
17
Венесуэла
Jose Balza
7
Венесуэла
Bryan Jose Castillo Rosendo
15
Венесуэла
Маурис Кова

История последних встреч

Караборо
Караборо
Депортиво Тачира
Караборо
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
02.11.2025
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
1:2
Караборо
Караборо
Обзор
27.10.2025
Караборо
Караборо
1:1
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Караборо Караборо
50%
Депортиво Тачира Депортиво Тачира
50%
Атаки
90
101
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
10
7
Игры 4 тур
01.11.2025
Ла Гуайра
2:1
Монагас
Завершен
01.11.2025
Замора
0:1
Академия Пуэрто-Кабельо
Прерванный
26.07.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:0
Замора
Завершен
25.07.2025
Португеса
0:1
Монагас
Завершен
25.07.2025
Метрополитанос
1:2
Академия Ансоатеги
Завершен
25.07.2025
Яракуянос
1:2
Караборо
Завершен
24.07.2025
Каракас
0:3
Ла Гуайра
Завершен
24.07.2025
Депортиво Тачира
2:0
Депортиво Райо Зулиано
Завершен
24.07.2025
Эстудиантес
0:0
Универсидад Сентраль де Венесуэла
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA