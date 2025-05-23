23.05.2025
Смотреть онлайн Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Академия Пуэрто-Кабельо — Метрополитанос, 1/8 финала . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Complejo Deportivo Socialista.
МСК, 1/8 финала, Стадион: Complejo Deportivo Socialista
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Завершен
1 : 1
23 мая 2025
Метрополитанос
75'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
21'
Метрополитанос - Угловой
40'
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
45+3'
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
49'
Метрополитанос - Угловой
50'
Метрополитанос - Угловой
52'
Академия Пуэрто-Кабельо - 1-ый Гол
75'
Метрополитанос - 2-ой Гол
85'
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
90'
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
90+4'
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
Превью матча Академия Пуэрто-Кабельо — Метрополитанос
История последних встреч
Академия Пуэрто-Кабельо
Метрополитанос
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.07.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
2:2
Метрополитанос
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
74
63
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
12
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу