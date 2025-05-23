Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Академия Пуэрто-КабельоМетрополитанос, 1/8 финала . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Complejo Deportivo Socialista.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Complejo Deportivo Socialista
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Академия Пуэрто-Кабельо
52'
Завершен
1 : 1
23 мая 2025
Метрополитанос
75'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Академия Пуэрто-Кабельо icon
52'
Метрополитанос icon
75'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
21'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
40'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
45+3'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
50'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
52'
Академия Пуэрто-Кабельо - 1-ый Гол
75'
Метрополитанос - 2-ой Гол
85'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
90'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
90+4'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Академия Пуэрто-Кабельо — Метрополитанос

История последних встреч

Академия Пуэрто-Кабельо
Академия Пуэрто-Кабельо
Метрополитанос
Академия Пуэрто-Кабельо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.07.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
Академия Пуэрто-Кабельо
2:2
Метрополитанос
Метрополитанос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Академия Пуэрто-Кабельо Академия Пуэрто-Кабельо
50%
Метрополитанос Метрополитанос
50%
Атаки
74
63
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
12
Удары в створ ворот
4
4
Игры 1/8 финала
01.11.2025
Ла Гуайра
2:1
Монагас
Завершен
01.11.2025
Замора
0:1
Академия Пуэрто-Кабельо
Прерванный
26.07.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:0
Замора
Завершен
25.07.2025
Португеса
0:1
Монагас
Завершен
25.07.2025
Метрополитанос
1:2
Академия Ансоатеги
Завершен
25.07.2025
Яракуянос
1:2
Караборо
Завершен
24.07.2025
Каракас
0:3
Ла Гуайра
Завершен
24.07.2025
Депортиво Тачира
2:0
Депортиво Райо Зулиано
Завершен
24.07.2025
Эстудиантес
0:0
Универсидад Сентраль де Венесуэла
Завершен
Комментарии к матчу
