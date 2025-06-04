Смотреть онлайн Кливленд Гардианс - Нью-Йорк Янкиз 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ: Кливленд Гардианс — Нью-Йорк Янкиз . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
Превью матча Кливленд Гардианс — Нью-Йорк Янкиз
Команда Кливленд Гардианс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Нью-Йорк Янкиз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.